Twee mannen opgepakt voor serie autodiefstallen

De recherche heeft vanmorgen vroeg twee Amsterdammers opgepakt die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een serie autodiefstallen.

Dat gebeurde in een woning in Zuidoost en in een woning aan de Harry Banninkstraat in het centrum. Die laatste inval vond rond 6.30 uur plaats. 'Het zag er heftig uit', laat een omstander aan AT5 weten.

De verdachten zijn 21 en 22 jaar oud. Een van hen probeerde vanmorgen te vluchten. 'Door snel handelen van de agenten kon de verdachte meteen worden aangehouden', laat de politie weten.

De mannen zouden de gestolen auto's ook hebben omgekat. Er wordt nog naar een derde verdachte gezocht. 'De recherche is van plan deze verdachte zo snel mogelijk aan te houden.'