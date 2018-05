Airhockeyclub wil sport groot maken in Amsterdam met eigen competitie

Allemaal hebben we weleens een puck weggeslagen op zo'n elektrische tafel, met felle lichtjes en gaatjes voor de luchttoevoer: airhockey. Het Amerikaanse 'arcade-fenomeen' is al jaren aan terrein aan het winnen in het land, en nu is er een heuse airhockeyclub opgericht.

Het toepasselijk genaamde PUCK in de Jan Evertsenstraat doet namelijk maar één ding en dat is airhockey. Tijd voor een officieel team dus om de sport echt op de kaart te zetten. Volgens de organisatie moet dat lukken met een trainings- en wedstrijdruimte en een coach.

Het zijn in ieder geval wilde plannen. Oprichter Serdar Tonkas: 'Er komt een Amsterdamse competitie, er zullen trainingen worden gegeven op de vereniging, er worden toernooien georganiseerd en we gaan demo's geven door het hele land. Airhockey moet toegankelijker worden, zodat mensen deze sport makkelijker kunnen beoefenen. Als er in een kroeg een biljarttafel kan staan, waarom dan geen airhockeytafel?'

Airhockey is vooral populair in Amerika en - jazeker - Venezuela. In Amerika zijn er al landelijke competities. De bedenkers in Amsterdam hebben veel contact met de overkoepelende airhockeybond in Nederland en hebben naar eigen zeggen de fijne kneepjes al geleerd.

Grip en trickshots

Coach Sam - die al jarenlang 'de beste airhockeyer bij PUCK is' - geeft elke dinsdag les van 20.00 uur tot 21.00 uur met een gevarieerd trainingsschema. Denk aan houding, grip, verdedigingstechnieken en trickshots. 'Het is niet simpelweg een spelletje van zo hard mogelijk tegen de puck aan rammen.' De trainingsessies zijn gratis, maar uiteindelijk moeten daar echte kampioenen uitkomen. 'We hopen dat spelers snel enthousiast worden over het competitieve aspect van het spel, en zo een competitie kunnen opzetten', aldus PUCK.