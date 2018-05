Tentoonstelling Aids in Amsterdam in Stadsarchief

Eind 1981 wordt een man met tot dan toe onbekende klachten opgenomen in het AMC. Het blijkt het begin te zijn van de Aids-epidemie die veel slachtoffers maakt in de stad. Over die periode is deze zomer een tentoonstelling te zien in het Stadsarchief.

In de tentoonstelling Aids in Amsterdam worden beelden getoond, uit een periode die voor veel mensen een erg angstige was. Een medicijn voor de ziekte was er niet. Aids oplopen stond destijds gelijk aan het krijgen van een doodvonnis.

'De foto’s op de tentoonstelling tonen angst en verdriet, maar ook liefde en de wil om te leven', schrijft het Stadsarchief. De tentoonstelling is van 6 juli tot en met 2 september gratis te bezoeken in de centrale hal van het Stadsarchief.