Vierde verdachte opgepakt voor zware homomishandeling op Damrak

Er zit een vierde verdachte vast in de zaak van de zware homomishandeling op het Damrak in juni van afgelopen jaar. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al drie mannen veroordeeld.

Deze vierde verdachte bleef enige tijd buiten beeld, maar kon na onderzoek van recherche vorige maand worden opgepakt. Hij zou bij het viertal horen dat in juni 2017 twee homoseksuele mannen ernstig mishandelden. De rechtbank oordeelde in maart dat de twee slachtoffer van de mishandeling waren vanwege hun geaardheid. De vierder verdachte die nu is opgepakt blijft nog 90 dagen langer vastzitten.

Lees ook: Mishandelde homo is Surinaamse toerist: 'Meerdere daders schopten op me in'

Hoger beroep

Een 23-jarige man kreeg vier maanden cel, een 26-jarige man kreeg 28 maanden en een 28-jarige man kreeg 40 maanden cel opgelegd. Die laatste dader is in beroep gegaan tegen de veroordeling.

Lees ook: Verdachte zware homomishandeling voor de rechter: 'Haha, zijn hele hoofd eraf gebost'

'Homo's moeten doodgaan!'

De mishandeling gebeurde op 18 juni vorig jaar. Eén van de daders begon te roepen naar de slachtoffers die toen net waren uitgeweest op de Reguliersdwarsstraat. 'Jullie homo's moeten doodgaan! Waarom zijn jullie gay?', had hij geroepen. Eén van de daders zou vrienden hebben gebeld als 'versterking'. De slachtoffers negeerden de daders en liepen door richting de Dam.

Lees ook: Verdachten zware homomishandeling krijgen tot 40 maanden cel

Tegen hoofd geschopt

Ter hoogte van de Beurs van Berlage dook de man die eerder de slachtoffer toeriep weer op, hij was nu met meerdere. Vanuit het niets werd er opeens op hun ingeslagen en geschopt. Op camerabeelden, die tijdens de rechtszaak werden vertoond, is te zien dat één van de slachtoffers meerdere malen hard op het hoofd wordt geschopt, klappen krijgt en met zijn hoofd naar de grond wordt gegooid.

Lees ook: Drietal hoort eis in zaak extreem homogeweld Damrak

Voor de rechter

De verdachten ontkenden de mishandeling niet, maar gaven aan dat het extreme geweld niet tegen hun geaardheid gericht was. Het is nog niet bekend waneer de vierde verdachte, de 26-jarige man, voor de rechter moet verschijnen.