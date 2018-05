Buurtbewoner Westerstraat breekt vakantie af voor vermiste kat Ramses

Eigenaar Arnold van Maanen maakt zich grote zorgen om zijn kat. Zo erg zelfs, dat hij zijn vakantie heeft afgebroken om posters op te hangen.

Volgens de eigenaar kent de hele Westerstraat Ramses. En nu is de kat al 2 weken vermist. 'Hij kwam elke dag muizen vangen. En met de verkiezingen hadden we Ramses for president.' Een ondernemer heeft zelfs nog een bakje water voor hem staan. 'Ramses had echt iets mystieks. Hij wist mensen samen te voegen.'

De winkeliers zijn net als Arnold erg gehecht aan de kat. 'Als hij binnen kwam, ging hij even lekker rollen over de grond en zei hij: "Miauw! Miauw!'" Ook bij de kapster van de Westerstraat is Ramses geliefd. 'Hij kwam hier dagelijks en ging dan op deze bank zitten. Wij gaven hem dan altijd brokjes.'



Buurtkat

Ondernemers en buurtbewoners konden zich zelfs opgeven voor een mailinglijst, waarbij abonnees wekelijks foto's konden ontvangen van Ramses.

Lees ook: Westerstraat in rep en roer om vermissing buurtkat Ramses

Arnold werd vaak vergezeld door zijn kat Ramses als hij boodschappen ging doen. 'Ik liep altijd met hem door de straat en dan liep hij naast me. En dan ging ik de Jumbo in en dan bleef hij buiten wachten. Dan kwam ik terug en gingen we weer door.'

Vakantie afgebroken

Toen Arnold vanuit zijn vakantieadres hoorde dat zijn kat meerdere dagen niet meer was gezien, aarzelde hij geen moment. 'Ik heb meteen een terugreis geboekt en ben posters gaan ophangen'.

De andere winkeliers zijn het met Arnold eens. 'Het is echt een gemis, ja. Echt een tragedie.' Buurtkat Ramses wandelde elke dag door de buurt heen, waardoor iedereen hem signaleerde. 'Ik hoefde maar te vragen waar hij was en iedereen wist het', laat Arnold weten.

Als iemand deze kat dus ergens in de stad tegen komt, dan hoort hij thuis in de Westerstraat. 'Hij hoort bij mij. Dus alsjeblieft breng hem terug!'