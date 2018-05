Bevriende boksers lijnrecht tegenover elkaar in oorlog: 'Grootste verraad in Nederlandse sport'

Tijdens de Olympische Spelen van 1928 staan de grootste boksers van ons land nog gebroederlijk op de foto. Vooral Sam Olij en de joodse Ben Bril lijken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden. Die verhoudingen veranderen compleet op het moment dat de oorlog uitbreekt.

Sporthistoricus Jurryt van Vooren noemt wat er in de oorlog gebeurde 'het grootste verraad in de Nederlandse sport'. Sam Olij koos de kant van nazi-Duitsland terwijl zijn vriend Ben Bril joods was. 'In 1942 komt Jan Olij, de zoon van Sam Olij, als politieman bij de familie Bril. Hij zet een pistool op het hoofd van de zoon van Ben Bril en arresteert ze', vertelt Van Vooren. De bewaker van de siegerheidsdienst is boksvriend, en vader van de politieman, Sam Olij. Hij is keihard en zegt tegen zijn goede vriend: 'plicht is plicht'.

Drie concentratiekampen overleefd

Het gezin van topbokser Ben Bril komt daardoor in een concentratiekamp te zitten. Ze gaan van kamp Vught via kamp Westerbork naar kamp Bergen-Belsen. Wonder boven wonder overleven ze de drie verschillende kampen. 'Maar 182 familieleden van Ben Bril zijn nooit meer teruggekomen na de oorlog. Mede door mensen als Sam en Jan Olij', aldus de sporthistoricus.

Het verhaal vertelt hoe alles omsloeg tijdens de oorlog. 'Sam Olij en Ben Bril trainden samen. Bril nam uit zijn broodjeswinkel in Utrecht de lekkerste broodjes kroket mee. Die gaf hij dan aan de familie Olij, want die waren daar dol op. Het waren boksmaatjes, vrienden voor het leven zou je zeggen', vertelt Van Vooren. Van die vriendschap is weinig over als Sam Olij zich tijdens de oorlog ontpopt tot een van de meest beruchte jodenjagers van Nederland. Uiteindelijk wordt hij na de oorlog veroordeeld tot 15 jaar cel.

Sportherdenking 4 mei

Op 4 mei staat het Comité Nationale Sportherdenking dan ook weer stil bij alle sportslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ieder jaar staan er andere sporters centraal bij de herdenking. Dit jaar wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij boksers uit die tijd. Aanleiding is het bijzondere verhaal van Ben Bril en Sam Olij. De ceremoniële herdenking is er vrijdag om 12:30 uur, voor het Olympisch Stadion.

Tijdens de Nationale Sportherdenking praten we over boksers Ben Bril en Sam Olij, die meededen aan Amsterdam 1928. Vlaggendrager Olij werd nazi, de Joodse Bril kwam in het kamp.



