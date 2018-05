Twintig maanden cel geëist tegen 'BN'er hacker'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twintig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk geëist tegen de 35-jarige man die Facebook-accounts van bekende Nederlanders had gehackt. Hij zou ook beeldmateriaal van de BN'ers hebben gestolen en telefoonnummers hebben verzameld.

De hacker, Matthieu M., kwam naar voren tijdens het onderzoek naar een eerdere cybercrime-zaak. Hij wordt er ook van verdacht de accounts van andere mensen die dicht bij de BN'ers staan te hebben gehackt. Zijn telefoon stond vol met contactgegevens van bekende mensen.

Sophie Hilbrand

Eén van de slachtoffers die aangifte deed is Sophie Hilbrand. Nadat de hacker toegang had gekregen tot haar Facebook-account begon hij online gesprekken met mensen uit haar vriendenlijst. Ook probeerde hij aan gegevens van anderen te komen door zich als Hilbrand voor te doen. Via die weg kwam hij aan het telefoonnummer van onder andere Victoria Koblenko.

Zelfde ip-adres

Heel veel moeite om zijn acties te verbergen deed Matthieu M. niet. Eén van zijn slachtoffers, voormalig NOS-nieuwslezer Rachid Finge, kreeg in de gaten dat er werd geprobeerd in te loggen op zijn accounts. Alle pogingen kwamen van hetzelfde ip-adres: dat van M. Finge meent dat M. hele adressenbestanden heeft gekopieerd van zijn accounts. Dat ontkent de hacker.

Twintig maanden cel

Uitendelijk kwam de Officier van Justitie uit op een eis van twintig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Daar bovenop komt acht maanden cel, omdat hij nog in de proeftijd zat van een vorig vergrijp.

Na zijn celstraf moet Matthieu M. wat het OM betreft een klinische behandeling ondergaan. Uitspraak volgt op 16 mei.