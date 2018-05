Holocaust overlevende werd gepest bij terugkomst

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bijna alle Joden uit de Rapenburgerstraat afgevoerd, slecht enkelen overleefden de concentratiekampen. 'Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij dat er hier ook struikelstenen zouden moeten komen, maar dan zou je hier niet meer kunnen lopen', aldus schrijver Guus Luijters in het AT5-programma 'De Straten van Amsterdam'.

Joop Waterman werd geboren in Kamp Westerbork. Hij overleefde samen met zijn gezin het concentratiekamp. Na de oorlog kon het gezin nergens terecht, behalve in de Rapenburgerstraat. Maar zelfs na de oorlog werden Joden nog gepest vertelt Waterman.

Bokser

'Ik werd door mijn vader gedwongen om naar de boksschool te gaan. Want mijn vader zei: 'Wacht nooit totdat je de eerste klap krijgt, want dan kun je in het ziekenhuis liggen. Geef de eerste klap maar weg.'

Sander Waterman, de vader van Joop, was vroeger een bokser. 'Dat heeft hem in Westerbork ook een beetje geholpen. Want een Duitse officier van daar nodigde mijn vader uit omdat hij had gehoord dat hij een bokser was. Om een demonstratie wedstrijd te boksen.'

'En dat deed hij, want mijn vader zei altijd: "De kans om een Duitser op zijn gezicht te timmeren, zal niemand mij meer ontnemen." En die Duitser kreeg een pak slaag,' aldus Joop Waterman.

Voor meer van dit verhaal over de Joodse geschiedenis in de Rapenburgerstraat kijkt u naar De Straten van Amsterdam.