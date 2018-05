Nog een prijs voor Ajax dit seizoen: Hagebeuk wint bloedstollende eDivisie

Naast het kampioenschap van Jong Ajax kan er dit seizoen nog een prijs worden toegevoegd aan de prijzenkast. Dani Hagebeuk, eSporter voor Ajax, heeft namelijk de titel van de eDivisie op zijn naam geschreven.

Het kampioenschap werd veiliggesteld tijdens het FIFA-potje tegen Excelsior. Hagebeuk was met 0-1 te sterk voor zijn tegenstander. Directe concurrent Feyenoord verspilde punten door gelijk te spelen tegen Heerenveen, zo schrijft Ajax Showtime.

De eDivisie bleef tot het laatste moment spannend. Ajax stond voor de laatste speeldag met één punt achter Feyernoord. Het doelsaldo was in het voordeel van de Rotterdammers. Maar omdat Feyenoord de winst liet liggen, had Ajax genoeg aan drie punten. Het is de tweede keer dat Hagebeuk de titel naar zich toe trekt.

Na het digitale fluitsignaal volgt een absolute ontlading bij Hagebeuk, zoals te zien was bij FOX Sports. De moeder van Dani Hagebeuk zat ook in het publiek en kuste na afloop Niels Krist, de eSporter van Heerenveen.