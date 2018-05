Man redt 86-jarige toerist uit water bij Centraal

Een man uit Haarlem heeft vanmiddag een 86-jarige toerist uit het water gered bij Centraal.

De 36-jarige Haarlemmer zag het ongeval gebeuren toen een toerist op leeftijd foto's aan het maken was langs het water achter Centraal. De Haarlemmer twijfelde geen moment en sprong de man achterna om hem te redden, meldt de politie.

Dankzij de hulp van meerdere omstanders zijn de twee mannen uit het water gehaald. Politieagenten van het Team Openbaar Vervoer hebben zich vervolgens over het slachtoffer en zijn redder ontfermd.

De 86-jarige toerist is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De redder is door de politie thuis in Haarlem afgezet.