Drone-liefhebbers bijeen in VondelCS voor drone festival In Air

In VondelCS was vandaag het In Air festival. Een drone-festival waar liefhebbers drones van allerlei soorten en maten konden zien vliegen. Wel binnen, want buiten mag dat niet zomaar.

Het thema van het festival is 'Drones for Good': drones die ingezet worden om maatschappelijke problemen op te lossen. Eerder vandaag werd bijvoorbeeld al bekend gemaakt dat Nederlandse militairen ook met mini-drones gaan werken. 'Die zijn zo compact, ik meen dat ze maar achttien gram wegen. Ze maken minder geluid dan een wasmachine, ze zijn heel stil. En daarmee kunnen ze vanuit defensie op verkenning en op plekken komen, waar ze normaal eigenlijk niet ongezien kunnen komen', legt drone-expert Rob Tibie uit.

Op dak kijken na een storm

Guido de Croon, een andere expert, is er van overtuigd dat dat soort drones ook in de maatschappij kunnen worden gebruikt. 'Dit dronetje zou je kunnen gebruiken, om even op je dak te kunnen kijken, na een storm of zo. Heel even om te kijken of er wat pannen af zijn. En dat kan dan ook je oma straks doen, hoeft ze niet het dak op te klimmen.'

Maar je kunt niet zomaar gebruik maken van een drone. Op veel plekken in Amsterdam is dat namelijk verboden. En daarom neemt de populariteit onder hobbyisten af.

Warmtebeeld voor brandweer

Guido de Croon en Rob Tibie geven vandaag beide presentaties over de inzet van drones in verschillende situaties. 'De brandweer kan dus middels een warmtebeeld-drone van bovenad de brandhaard detecteren en eigenlijk zien waar de brand is begonnen. En waar het ook naartoe gaat. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe je een brand het beste kan blussen, of je kunt je collega in de gaten houden.'

Vliegen niet altijd mogelijk

Het festival werd onder andere georganiseerd vanwege de populariteit van de drone. Verschillende vloggers gebruiken ze voor hun YouTube-filmpjes en in zowel speelgoedwinkels als electronicawinkels kom je ze tegen. Maar recreatief vliegen is niet altijd mogelijk. 'De kans is reëel dat een drone uit de lucht valt, het blijft techniek. Je hebt mini-drones, die zijn niet zo zwaar. Maar grotere drones wegen in Nederland al gauw driënhalf kilo. Als dat uit de lucht en op iemands hoofd valt heb je een serieus probleem.'