Viergever transfervrij naar PSV; tekent voor vier jaar

Nick Viergever heeft getekend bij PSV. De verdediger vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij naar de landskampioen.

Viergever heeft bij PSV getekend tot medio 2022. Bij Ajax had hij een aflopend contract. If you can't beat them, join them, moet de 28-jarige verdediger hebben gedacht. 'Het is een bijzondere overstap natuurlijk, maar ik ben blij om hier bij de kampioen van Nederland te zijn', zegt hij op de site van PSV.

De kersverse PSV'er geeft aan wel bezig te zijn geweest met een eventuele overstap naar het buitenland. Maar na een belletje van technisch directeur Marcel Brands ging hij toch in gesprek met de ploeg uit Eindhoven. 'Uit het gesprek sprak ontzettend veel vertrouwen.'

Viergever kwam in 2014 van AZ over naar Ajax. Hij speelde in totaal 107 wedstrijden, maar hij pakte geen prijs in Amsterdam. Wel zorgde de verderdiger er vorig seizoen voor dat zijn ploeg de halve finale van de Europa League wist te behalen. In de verlenging van de return tegen Schalke 04 wist de Ajacied te scoren, waardoor de Duitsers uitgeschakeld werden.