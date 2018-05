Ymere haalt bezem door Waddenweg: 'Ondernemers één voor één uitgekocht of uitgezet'

Woningcorporatie Ymere wil de verloedering op de Waddenweg tegengaan en zet daarom het mes in het huurdersbestand van de straat. Meerdere ondernemers zijn al uit hun pand vertrokken, in andere gevallen gaat het op een iets rigoreuzere manier en dat wekt tegenstand.

De Waddenweg ligt er de laatste jaren niet fraai bij. Veel winkelpanden kunnen een flinke opknapbeurt gebruiken, de straat is grimmig en trekt al jaren criminelen aan. Geweld is geen uitzondering met als dieptepunt een overval op avondwinkel La Nuit in 2007 waarbij de eigenaar werd doodgeschoten.

'Zakje geld meegegeven'

Woningcorporatie Ymere grijpt nu in en zit het mes in de huurders aan de oostkant van de straat. De eigenaar van de Wasserette en een sigarenwinkel zat al zeker achttien jaar in de straat.

Hij wilde niet weg maar is bezweken onder de druk van Ymere, zoals hij het zelf noemt. De woningcorporatie gaf hem een 'zakje' geld mee, vertelt hij. En zijn gehandicapte broer, die boven de winkel woonde, kreeg een sociale huurwoning. De wasserette zit inmiddels op de Meeuwenlaan in Noord. 'Ik mis de Waddenweg heel erg, vooral mijn vaste klanten'.

Vele andere ondernemers zijn inmiddels ook uit de panden aan de oostkant verdwenen nadat Ymere een spreekwoordelijke stok had gevonden om mee te slaan. 'In de huurovereenkomst staat dat de winkeliers zelf boven hun winkel moeten wonen. Maar wat de meeste ondernemers deden is de bovenwoningen voor flinke huurprijzen illegaal verhuren. Dit leidt tot verloedering', aldus Coen Springelkamp, de woordvoerder van Ymere.

Bovenwoning opgedeeld in huurwoningen

De eigenaar van een belwinkel in de straat kreeg afgelopen week nog een flinke boete van 40.000 euro op voor het illegaal verhuren van woonruimte. 'De bovenetage van de winkel was verdeeld in kleine kamers met eigen keukentjes zodat er meerdere huurders konden wonen. Er werden flinke huurprijzen gevraagd. De winkel was letterlijk bijzaak geworden', vertelt Springelkamp.

Ymere is ook streng voor de ondernemers die zich wel aan de regels hielden, zij hoeven nergens meer op te rekenen. Springelkamp: 'We hebben er door de recente gebeurtenissen weinig vertrouwen in dat de ondernemers bijdragen aan de ontwikkeling van de straat.' Dit tot grote teleurstelling van de 'goede ondernemers' die stellen dat ze de dupe zijn van de 'slechte'. Zij snappen niet waarom er geen plek meer voor hen is.

De winkeliers vinden dat Ymere een vies spel speelt. 'De bovenetages werden altijd al verhuurd, en nu ineens gebruiken ze dit om ons weg te werken.' zegt iemand uit de straat.

Westkant komt ook aan de beurt

De ontwikkelingen worden ondertussen aan overkant van de straat met argusogen gevolgd. De eigenaar van de feestwinkel vreest dat ook hij weg moet. 'Ik hoor in de buurt dat onze panden ook gerenoveerd gaan worden, maar Ymere heeft mij niets laten weten. Ik ga mijn winkel niet zomaar opgeven'. Ook de viswinkel zegt nog niets te hebben gehoord van de verhuurder.

Ymere zegt dat de westkant van de Waddenweg vooralsnog niet aan te pakken. Maar dat dit wel gaat gebeuren blijkt wel uit de reactie van Stadsdeel Noord. 'De renovatie zal één á twee jaar duren. Daarna zal het project geëvalueerd worden en zal deze lessen uit de evaluatie worden meegenomen in de renovatie van de panden aan de overkant van de straat.'