Piepjonge alpensteenbok waagt zich aan bokkenrots

Artis heeft er sinds vanmorgen een alpensteenbok bij. Het bokje, nog maar een paar uur oud, klom al meteen over de stenen rotsen van het verblijf.

Op de video die Artis vanmiddag publiceerde is te zien hoe het jong nog ietwat onwennig over de rotsen klimt. Af en toe krijgt het een zetje van zijn moeder.

Alpensteenbokken leven in de Alpen van Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Ook komen de dieren voor in Duitsland en Frankrijk. Steenbokken krijgen meestal één jong. De dieren moeten al snel na de geboorte kunnen lopen om te kunnen overleven in de bergen.

Vanochtend is er op de Bokkenrots een Alpensteenbok geboren. Al snel na de geboorte klauteren de jongen als volwassen steenbokken over de rotsen. Zo kan een jong goed zijn moeder achterna. https://t.co/LoOCmvkdPy pic.twitter.com/62AWJ75SQm — ARTIS (@ARTIS) 2 mei 2018