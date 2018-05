Tinie verloor haar vader in de oorlog: 'Wees lief voor mama, die moet nu ook mijn plaats innemen'

Tinie IJisberg verloor haar vader in de Tweede Wereldoorlog. Joop IJisberg was een van de organisatoren van de Februaristaking en werd daarvoor in november 1942 gefusilleerd door de Duitsers.

Voor hij werd doodgeschoten kreeg Joop nog de gelegenheid een brief te schrijven. Hierin wijdde hij ook enkele woorden aan Tinie en haar jongere zusje. 'Lieve beste Tootje en Tinie', schreef Joop. 'Jullie zijn al vroeg je vader kwijt. Wees lief voor mama, die moet nu ook mijn plaats innemen. Leer flink en doe je best, dat is papa's enigste wens. En dat jullie met moeder nog veel plezier in het leven zullen hebben. Nu schatjes, hartelijke groet en duizendmaal gekust van jullie liefhebbende vader.'



Ter nagedachtenis aan haar vader loopt Tinie al sinds 1946 op 4 mei mee met de stille tocht naar De Dam. 'Als je die tocht loopt, loop je al door een stuk Amsterdam en maak je de geschiedenis mee. Dat is voor mij altijd een meerwaarde geweest (...). Ik vind het belangrijk dat we ten minste één keer per jaar stilstaan bij verhalen zoals die van mijn vader en van anderen.'

