Duizenden euro's en twaalf auto's in beslag genomen bij grote controle

De politie heeft samen met de belastingdienst een controle uitgevoerd in Nieuw-West. Meerdere voertuigen werden in beslag genomen en openstaande belastingschulden werden geïnd.

Bij de controle in de buurt van het Sportcentrum Ookmeer zijn 2845 voertuigen gescand. Daarvan kwamen er 35 in het systeem voor als iemand met een openstaande belastingschuld.

Die personen moesten de schuld terplekke aflossen, in totaal is er op dinsdagmiddag 15.000 euro geïnd. Degene die zijn schuld niet meteen kon betalen moest zijn auto inleveren. Dit gebeurde in twaalf gevallen, deze auto's werden in beslag genomen en afgevoerd.