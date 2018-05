Dode bij schietpartij op straat in Zuidoost, tweede slachtoffer in ziekenhuis

In Zuidoost is woensdagavond op straat iemand doodgeschoten, een tweede slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. .

De schietpartij vond plaats om 23.10 uur in de Krootstraat. Eén slachtoffer is meteen naar het ziekenhuis overgebracht, het andere slachtoffer is ondanks intensieve reanimatie op straat overleden.

De straat is meteen ruim afgezet voor onderzoek. Er is een tent geplaatst op de plek van de schietpartij. De politie laat weten dat er inmiddels een verdachte is aangehouden.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het onderzoek naar de achtergrond en de toedracht van de schietpartij is in volle gang.

'Kon het niet definiëren, een harde knal'

Een man die zijn hond aan het uitlaten was, hoorde geknal. 'Het was een hard geluid dat ik niet meteen kon definiëren, schoten of een explosie. Toen hoorde ik van mijn vrouw dat er veel politie en ook brandweer op de been was. Ik hoorde ook nog geschreeuw:"Ga liggen! Ga liggen!"'