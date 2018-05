Taekwondokampioene geeft pubermeisjes De Baarsjes flinke portie zelfvertrouwen

Het is moeilijk voor te stellen maar Samira El Idrissie was ooit net als haar leerlingen. Verlegen, onzeker en een tikkeltje schuchter. Inmiddels is ze model, vlogt ze regelmatig maar Samira is vooral meervoudig wereldkampioen taekwondo.

Om de meiden in De Baarsjes een boost te geven maar ook wat extra discipline bij te brengen, geeft Samira sinds vorig jaar kickbokstrainingen in een buurthuis in de Baarsjes. En ze is streng: 'Ik heb me vandaag dertig keer opgedrukt. In tien minuten, pff... En als iemand het niet doet, moeten we overnieuw', vertelt de 13-jarige Aya.

De meisjes zien Samira als een rolmodel, ze heeft veel contacten in de buurt. 'En dan kreeg ik vaak het signaal dat ze uit school weleens lastig werden gevallen door jongens. Dat ze aan hun zitten, stoten, trekken. Als dat gebeurt, moet je gewoon duidelijk maken dat dat niet oké is. Geweld mag niet maar ik leer ze het zonder geweld op te lossen.'

En het sorteert effect, merkt Samira. 'Ze hadden helemaal niet het idee dat ze sterk waren. Vaak onzeker, stonden door één been gezakt. Door de kickbokslessen merk ik dat echt dat ze groeien.'

Een leerling beaamt dit: 'Ik was niet echt een meisje dat veel durfde te zeggen, nu ben ik overtuigd dat ik meer kan en het ook moet doen.' Waar Aya brutaal aan toevoegt: 'Mij krijgen ze echt niet klein, hoor.'