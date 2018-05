NS: Snelle treinverbinding naar Berlijn vanaf 2020

De Europese Commissie wil het netwerk van snelle treinen in Europa snel uitbreiden. Zo zou er op korte termijn een snelle verbinding tussen Amsterdam en Berlijn moeten komen. Dat schrijft De Telegraaf vandaag.

'We doen het al goed naar Brussel, Parijs, Frankfurt en Londen. Met Berlijn moet het vanaf 2020 ook lukken', zegt de NS tegen de krant.

Problemen

Eerder werd bekend dat de totstandkoming van die verbinding problemen oplevert in Duitsland. De treinreis van Amsterdam naar Berlijn duurt zes uur en twintig minuten. Dat is niet concurrerend met bijvoorbeeld vliegen. Om die tijd te verkorten moet de trein minder vaak stoppen. Veel Duitse steden willen dat niet. Daarnaast is er geen geld voor investeringen in het Duitse spoornetwerk, schreef Trouw eerder.

De NS blijft positief over de nieuwe verbinding. 'We gaan twaalf gloednieuwe locs leasen, die zowel over het Nederlandse als Duitse spoor mogen rijden met 200 kilometer per uur. We zijn in overleg met Deutsche Bahn en beide overheden. Een complex proces dat we heel graag willen versnellen', besluit het spoorbedrijf.