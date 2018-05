Medewerkers afhandelbedrijven Schiphol staken voor derde keer op rij

Reizigers moeten vandaag wederom rekening houden met vertraging op Schiphol. Medewerkers van Aviapartner, Menzies Aviation en Swissport staken voor de derde keer op rij voor meer loon en betere roosters. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de afhandeling van bagage en het laden en lossen van vliegtuigen.

Over de hele dag zullen er een aantal korte werkonderbrekingen plaatsvinden. 'Hoewel de onderbrekingen van korte duur zijn, kan dit leiden tot vertragingen. Reizigers wordt geadviseerd de websites en berichtgeving van Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen in de gaten te houden', meldt FNV Luchtvaart.

Lees ook: Medewerkers afhandelbedrijven Schiphol staken: 'Vertraging voor reizigers'

Een concurrentiestrijd zorgt er volgens de FNV voor dat de werkdruk toeneemt en de loonontwikkeling al jaren stilstaat. De bond eist een loonsverhoging van 3 procent en wil meer vaste contracten met 'gezondere werkroosters'.

'Heiloze weg'

‘De afhandelbedrijven kijken niet verder dan dat hun neus lang is. Ze volharden in een korte termijnstrategie van concurrentie op prijs en tarief. Wat ons betreft een heilloze weg waar wij de dupe van zijn’, meent Ton Kukler, medewerker op de bagageafdeling van Swissport.

Of drie keer scheepsrecht is, is dus nog even afwachten. Nog meer acties zijn niet uitgesloten.