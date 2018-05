Nog steeds 's avonds met 130 km per uur op A2 na uitspraak rechter

Automobilisten kunnen in de avond en nacht gewoon 130 kilometer per uur over de A2 tussen Utrecht en Amsterdam blijven rijden. De Raad van State heeft dit gisteren bepaald. Ondanks felle protesten van omwonenden en de lokale politiek vanwege de geluidsoverlast.

Auto’s mogen overdag van 6.00 uur tot 19.00 uur maximaal 100 kilometer per uur rijden op de snelweg tussen Holendrecht en Vinkeveen, maar buiten die tijden is de maximumsnelheid verhoogd naar 130 kilometer per uur. Eerder was dat 120 kilometer per uur.

Gemeente De Ronde Venen is al jaren fel tegenstander van de snelheidsverhoging. Het zou, vooral in combinatie met Schiphol, voor teveel geluidsoverlast zorgen. Ook zou de snelheidsverhoging slecht zijn voor het milieu. Die kritiek wordt nu van tafel geveegd door de rechter.