Vluchtauto dodelijke schietpartij Zuidoost vermoedelijk gevonden op IJburg

De politie is vannacht vlak na de schietpartij op de Krootstraat in Zuidoost bezig geweest met een onderzoek op IJburg. Volgens getuigen onderzochten meerdere politiemensen een Toyota Aygo.

Het zou gaan om de wagen waarin de dader vermoedelijk gevlucht is. Hij of zij is aangehouden door de politie. Details over die aanhouding ontbreken nog.

De wagen werd afgezet en na een tijdje in beslag genomen door de politie. Een woordvoerder kon vanochtend nog geen bevestiging geven, maar hoopt in de loop van de ochtend met meer informatie te komen.

Doodgeschoten

In Zuidoost is woensdagavond op straat iemand doodgeschoten, een tweede slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Op IJburg is de politie bezig geweest om een auto in beslag te nemen. Het gaat om de vermoedelijke vluchtauto.

De schietpartij vond plaats om 23.10 uur in de Krootstraat. Eén slachtoffer is meteen naar het ziekenhuis overgebracht, het andere slachtoffer is ondanks intensieve reanimatie op straat overleden.



De straat is meteen ruim afgezet voor onderzoek. Er is een tent geplaatst op de plek van de schietpartij. De politie laat weten dat er inmiddels een verdachte is aangehouden.