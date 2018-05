André Hazes gelooft dat het goed komt, maar zijn Monique...

'Een time-out', zo noemt André Hazes zijn relatiebreuk met Monique Westenberg. Ruim 650.000 kijkers zagen gisteren hoe de twee, ondanks de breuk, met elkaar op vakantie gingen. De reallifesoap van André en Monique bij SBS6 gaat namelijk gewoon door.

'We gaan even uit elkaar en los van elkaar wonen', vertelt een aangeslagen Hazes. 'Ook om de goede vrede te houden, zodat we lief voor elkaar blijven.' Ondanks de breuk heeft hij vertrouwen in een goede afloop. 'We hopen dat we over zes maanden weer bij elkaar wonen. Ik lees verhalen over mensen die uit elkaar zijn gegaan, na een jaar weer samenkomen en tachtig met elkaar worden.'

'Ik ga niet zitten wachten'

Monique is minder zeker van het romantische idee van samen tachtig worden. 'Ik ga geen half jaar zitten wachten, kom op', reageert ze op de lijmende woorden van Hazes. 'Hij kan wel zeggen: ik geef er een half jaar voor. Ik geloof niet in ultimatums.'

Hazes gaf eerder aan dat hij zijn werkleven te leuk vindt. Daardoor zou hij dingen hebben verpest. 'In André's geval was het onmogelijk pauze van zijn werk te nemen en kiest hij ervoor pauze van zijn gezin te nemen', zei Monique daarover.

De toekomst voor het gezin met zoontje André jr. is dus nog onzeker. Monique besluit: 'We zullen het zien...'