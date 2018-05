Eerbetoon Van der Laan in vorm van koekje bij Holtkamp

‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’, aan deze boodschap van oud-burgemeester Eberhard van der Laan heeft creatief ondernemer Résalieke Vlieger op een bijzondere manier gehoor gegeven. Zij bedacht het Eberhardje: een Amsterdams koekje voor bij de koffie.

Het koekje in de vorm van een hart met drie andreaskruisen in het midden wordt op 5 mei voor het eerst geserveerd bij het Rijksmuseum. Dat gebeurt tijdens de Vrijheidsmaaltijd. Ook een belangrijk detail: de lekkernijen komen van de beroemde patisserie Holtkamp.

Het idee voor de roomboter-vanillekoekjes kwam als donderslag bij heldere hemel bij onderneemster Resálieke. Ze was al langer bezig met het bedenken van een eerbetoon aan de overleden burgemeester. 's Nachts, tijdens het slapen, kwam het ineens: 'We moeten gewoon koekjes gaan bakken: Eberhardjes!'

Verbintenis

Het Eberhardje staat net als de oud-burgemeester voor verbinding tussen de inwoners en bezoekers van Amsterdam en voor de liefde voor de stad.

Lees ook: Iconische foto Van der Laan met koning levensgroot in de Jordaan

Nico Meijles, eigenaar van Holtkamp, kreeg dit idee via via te horen en was gelijk enthousiast. Nadat ook Femke van der Laan had aangegeven dat ze het een mooi idee vond, gingen de twee ondernemers aan de slag. Samen met bakker Cees Holtkamp heeft Meijles het hartvormig roomboterkoekje ontwikkeld.

Goed doel

Na de Vrijheidsmaaltijd kunnen de Eberhardjes gekocht worden bij bakkerij Holtkamp aan de Vijzelgracht. Met het eten van het koekje steun je ook nog eens een goed doel. Per kilo koek doneert Holtkamp 2,50 euro aan stichting Eberhard voor Amsterdam. Deze heeft als doel het financieren van activiteiten gericht op het verbinden van mensen in Amsterdam.