Tieners verantwoordelijk voor overval met taser en vuurwapen

De drie overvallers die woensdagavond werden aangehouden voor een overval op de Lidl in Nieuw-West zijn 14, 15 en 16 jaar oud. De jongens eisten onder bedreiging van een vuurwapen en een taser geld uit de kassa

Na de overval aan de Aalbersestraat ging het drietal er op een gestolen scooter vandoor. De overvallers kwamen niet ver, een half uur na de overval wisten agenten ze in de bosjes aan te houden. In de bosjes lag ook de gestolen scooter, die is in beslag genomen.

Bij de verdachten is een wapen aangetroffen. Ze zitten nog vast voor verhoor.