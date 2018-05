Marron United: 'Met ruim 100 man in hesje aanwezig tijdens Dodenherdenking'

Marron United, een club die zichzelf de 'snelstgroeiende antiracisme-groepering' noemt, zegt morgen met ruim honderd man aanwezig te zijn tijdens de Dodenherdenking op de Dam. Ze willen zorgen dat het tijdens de twee minuten stilte ook echt stil is.

'We dragen hesjes en zijn duidelijk zichtbaar tussen het publiek. Wie gaat schreeuwen zal worden gecorrigeerd', vertelt leider van de club Michael Campagne. Marron United is niet de eerste die zich meldt. Ook leden van AFCA Maluku, een harde kern binnen Ajax, zouden willen ingrijpen als mensen toch schreeuwen.

Lees ook: 'Molukse harde kern Ajax grijpt in tijdens Dodenherdenking'

Reactie op lawaaiprotest

De acties zijn een reactie op het aangekondigde lawaaiprotest. Actiegroep #Geen4MeiVoorMij vindt de Nationale Dodenherdenking 'racistisch' en alleen bedoeld voor 'witte slachtoffers'. Daarom kondigde de groep een lawaaiprotest aan op de Dam, tijdens Dodenherdenking. De rechter doet vandaag uitspraak over een eventueel verbod op die demonstratie.

Lees ook: Rechter doet uitspraak over lawaaidemonstratie op 4 mei

Campagne vindt het 'vreselijk' dat de herdenking verstoord dreigt te worden. 'Het grijpt ons ook aan. Hoe moeilijk is het om twee minuten per jaar respect te tonen', vertelt hij. 'We zijn sterk genoeg als het misgaat.'

'Hopen op rustige herdenking'

Zowel de gemeente als de politie zitten echter niet te wachten op clubs die een handje willen helpen om de orde te handhaven. 'De politie handhaaft de orde', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'We zullen verstoringen van de herdenking niet tolereren. We zitten er bovenop om alles te monitoren en hopen op een rustige herdenking', meldt de politie.