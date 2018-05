Man loopt gebroken kaak op na klap uit het niets tijdens Koningsdag

Voor een man die naar Amsterdam kwam om Koningsdag te vieren is de feestdag uitgelopen op een drama. Hij liep op de Plantage Parklaan, toen ineens een man uit een stilstaande auto sprong en hem sloeg met een hard voorwerp. Gevolg: een gebroken kaak op twee plekken.

Dat meldt de partner van de man aan AT5. Samen met de buurman ging hij naar de stad voor een dag feest. 'Ze hadden niks bijzonders gepland. Gewoon gezellig rondlopen, wat eten en drinken. Het ging vooral om de gezelligheid op Koningsdag', zegt de vriendin van het slachtoffer. 'Toen de dag een beetje op z'n einde liep, besloten ze weer naar huis te gaan. Richting de auto kwamen ze op de Plantage Parklaan een geparkeerde auto met twee inzittenden tegen.'

De man maakte volgens zijn partner een opmerking richting een van de inzittenden. 'Hij zei iets in de trant van: 'mogen we meerijden? We moeten nog een heel stuk lopen'. Lachend en wel. Gewoon een grap. Op dat moment ging de vrouw door het lint, waarna de bestuurder snel reageerde. 'Hij sprong in een flits op mijn vriend af en sloeg hem naar de grond. Daarna was de buurman aan de beurt'.

Bloed

Met een volgens het slachtoffer dof geluid ging het beeld even op zwart. Toen hij weer bijkwam stroomde het bloed van zijn gezicht. 'In eerste instantie leek het alsof hij tanden kwijt was, maar toen hij even ging zitten in een nabijgelegen café miste hij niets. Zijn kaak zat echter los en maakte rare geluiden.

Eenmaal thuis dacht het slachtoffer de pijn te kunnen stillen met een neurofen, maar de volgende ochtend was zijn gezicht opgezwollen en - gek genoeg - scheef. Een tripje naar de kaakarts was het gevolg. 'Bij binnenkomst zei de arts meteen: die is gebroken. Dat werd bevestigd na wat foto's. De verwondingen konden bijna niet met een vuist gemaakt zijn. Het lijkt alsof er een hard voorwerp is gebruikt'. Een operatie van vier uur was nodig om de kaak weer op z'n plek te zetten, met hulp van veel pennen en platen. Meteen daarna is er aangifte gedaan van het incident.

Aandacht

Om de zaak zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, deelde de vrouw het voorval op Facebook. 'Het ergste vind ik dat dit kan. Het was een ontzettend gezellige dag, dat vanuit het niets omsloeg in drama'. Het stel woonde jarenlang in Amsterdam, maar verhuisde onlangs naar Friesland. Een band met de stad hebben ze nog altijd. 'Mijn vriend is nu vooral aangedaan van dat dit mogelijk is in Amsterdam', aldus de vrouw.

De camera's rondom de plek van het incident zijn volgens het slachtoffer inmiddels uitgelezen, maar leverden niets op. Het zou volgens het slachtoffer gaan om een licht getinte dader in een goudbruine auto. De politie wil nog niets omschrijven over de dader.