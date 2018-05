Twee Amsterdammers aangehouden voor dodelijke schietpartij Krootstraat

De politie heeft twee Amsterdammers in de leeftijd van 22 en 23 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident in Zuidoost vannacht.

Bij dat incident kwam een man om het leven. Zijn identiteit is volgens de politie nog niet officieel vastgesteld. Een 29-jarige man uit Amsterdam raakte gewond bij het incident. Hij ligt nog in het ziekenhuis.

Lees ook: Dode en gewonde bij schietpartij Zuidoost

De politie meldt dat het slachtoffer nog gereanimeerd is, maar dat hulp te laat kwam. In de directe omgeving werd de eerste verdachte aangehouden. Even later de tweede. De recherche doet onderzoek naar de betrokkenheid van het tweetal.

Een getuige meldde vanochtend dat de politie een auto onderzocht op IJburg. Mogelijk had deze auto iets met het incident te maken. De politie meldt nu dat de wagen beschoten is. Verder zou de auto niets met het incident te maken hebben, aldus de politie.