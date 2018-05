Drie keer is geen scheepsrecht: Ship Happens ten onder

Iedereen wist het al, maar nu weet organisator Peter van der Meulen het ook. Ship Happens gaat officieel niet door. Mensen die een kaartje hadden gekocht voor Ship Happens, een feest op een cruiseschip dat dagenlang over de Noordzee zou varen, krijgen hun geld waarschijnlijk niet terug. 'Dit hadden we wel verwacht', zegt gedupeerde Rianne Hendriks.

'Het spijt ons te moeten melden dat Ship Happens definitief niet door zal gaan', schrijft Van der Meulen, directeur van Meubel Stukken. 'Als direct gevolg hiervan zullen wij ook ons faillissement aanvragen.'

Vrijdag zou het gebeuren

Ship Happens zou al in 2016 plaatsvinden, maar is sindsdien twee keer uitgesteld. Morgen zou de boot dan echt gaan varen. Maar twee dagen voor de grote dag moet Van der Meulen zich toch weer excuseren.

Naast de verschillende uitstellen werd het feestje ingekort en ging de prijs van een kaartje omhoog. Reden voor veel bezoekers, die al aanbetalingen hadden gedaan van 250 tot 1250 euro, om begin dit jaar hun geld terug te vragen. Van der Meulen deed meerdere beloftes maar kwam deze nooit na.

'We hopen op je begrip voor deze teleurstellende ontwikkeling', besluit Van der Meulen in zijn mail. 'Hij zegt gewoon: zoek het maar uit. Echt een beetje jammer', reageert Rianne.

