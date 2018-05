Comité wil ook herdenking voor Nederlands-Indië: 'In Indonesië waren duizenden Anne Frank's'

Als je de Nederlandse en Molukse soldaten herdenkt die na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië vochten, moet je ook hun slachtoffers herdenken. Dat vindt Jeffry Pondaag van het Comité Nederlandse Ereschulden. Met zijn stichting strijdt hij al jaren voor erkenning van slachtoffers van het koloniale bewind in toenmalig Nederlands-Indië.

Met de aangekondigde lawaaidemonstratie, georganiseerd om aandacht voor de Indonesische slachtoffers te vragen, heeft hij niets te maken. Maar hij snapt die organisatie wel. 'Ik probeer het op een andere manier, via gerechtelijke procedures en door verhalen van slachtoffers te vertellen. Maar soms moet je dingen doen om je stem te kunnen laten horen. 'Dat de dodenherdenking voor andere slachtoffers dan verstoord wordt, noemt Pondaag 'Een dilemma. Maar ook in Indonesië had je duizenden Anne Franken. En die worden nu niet herdacht.'





'Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de slachtoffers van het Koninkrijk der Nederlanden' schrijft het Nationaal Comité 4 en 5 mei op haar website, 'die vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen'. Volgens die uitleg horen daar ook de 150.000 Indonesische doden bij die vielen tijdens de dekolonisatieoorlog die Nederland tussen 1945 en 1949 uitvocht met Indonesiërs, zegt Pondaag.

Onafhankelijkheid

Nederland heeft de onafhankelijkheid van Indonesië in december 1949 erkend. 'Tot die tijd waren dus zowel de Molukkers en Indiërs die in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger vochten als de Indonesische burgers en opstandelingen staatsburgers van Nederland.' Alleen de KNIL-soldaten herdenken vindt Pondaag daarom 'niet consequent'.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft er bewust voor gekozen om deze slachtoffers niet expliciet te herdenken: 'We leven mee met deze groep oorlogsslachtoffers en op 4 mei staan we stil bij de verschrikkingen van oorlog. Op dit moment echter, herdenken we tijdens de Nationale Dodenherdenking de Nederlandse slachtoffers, zoals bijna zonder uitzondering in heel Europa gebeurt tijdens Nationale herdenkingen. De werkgroep dekolonisatie van het comité neemt deze vraag en de bijbehorende dilemma’s wel mee in zijn nadenken over de toekomst.'