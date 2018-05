LIVE: Actiegroep ziet af van lawaaidemonstratie tijdens Dodenherdenking, vooraf wil groep wel lawaai

De actiegroep #Geen4MeiVoorMij heeft aan het begin van de rechtszaak over de lawaaidemonstratie aangegeven stil te willen zijn om 20:00 uur. Organisator Rogier Meijerink stelt voor om net voor de herdenking het luchtalarm af te laten gaan. Hij wil met zijn actiegroep in stilte weglopen tijdens de herdenking.

De rechtbank buigt zich donderdagmiddag over de aangekondigde lawaaidemonstratie, aangekondigd door actiegroep #Geen4MeiVoorMij. Burgemeester Jozias van Aartsen verbood die demonstratie. Organisator Rogier Meijerink spande daarop een kort geding aan.

Actiegroep #Geen4MeiVoorMij meent dat er tijdens de Nationale Dodenherdenking oorlogsmisdadigers worden herdacht, omdat omgekomen Nederlandse militairen tijdens de oorlog tegen onafhankelijkheidsstrijders in Nederlands-Indië ook worden herdacht. De groep riep op zoveel mogelijk lawaai te maken tijdens de herdenking van vrijdag.

Politie hoopt op rustige herdenking

De politie heeft al aangegeven verstoringen niet te tolereren. 'Daar handelen we ook op. We zitten er bovenop om alles te monitoren en hopen op een rustige herdenking', aldus een woordvoerder. Verschillende groepen hebben al aangegeven het heft in eigen hand te willen nemen. Zo komt Marron United met ruim honderd man naar de Dam. 'Wie gaat schreeuwen zal worden gecorrigeerd', aldus de club.

Tijdens de rechtszaak van vanmiddag moet duidelijk worden of het protest door mag gaan.

