Amsterdamse honkbal-grootheid uitgeroepen tot beste speler van de maand

De in Amsterdam geboren Didi Gregorius is door het Amerikaanse Major League Baseball uitgeroepen tot speler van de maand. De Amsterdammer - die al jaren voor de New York Yankees speelt - maakte liefst tien homeruns de afgelopen maand; meer dan welke speler ook.

Dat schrijft de sportclub op Twitter. De prijs komt niet echt als een verrassing voor de Yanks: ze zagen het allemaal aankomen, gezien de bijzondere resultaten van de Amsterdammer.

Gregorius: 'Om eerlijk te zijn, denk ik dat dit een van mijn beste maanden ooit is geweest. Ik probeer constant op mijn top te komen en daar te blijven. Ik weet dat deze sport niet makkelijk is, maar ik probeer om door hard te werken mezelf te verbeteren', zo valt te lezen bij de NOS.