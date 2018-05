Stadionplein wordt 1 juni al omgedoopt tot Johan Cruijffplein

Het Stadionplein wordt op vrijdag 1 juni officieel het Johan Cruijffplein. Dat valt te lezen in een brief van de gemeente aan de bewoners van het plein in Zuid.

Daarnaast wordt gemeld dat bewoners recht hebben op een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Dat is 70 euro voor een particulier adres. 150 euro voor een zakelijk adres. Op 1 juni worden de veranderingen officieel gemaakt. Ook de nieuwe bordjes worden dan opgehangen.

Petitie

Bewoners van het Stadionplein hoorden onlangs via de media dat hun plein wordt omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. Een deel van hen is boos vanwege de plannen en daarom is een bewoner de petitie 'Stadionplein moet de naam Stadionplein houden' gestart. Op het Stadionplein worden volgens bewoners vooral sporters van voor 1928 geëerd.

En daartoe behoort Johan Cruijff niet. De naamsverandering wordt door sommigen dan ook aangeduid als 'pure onzin'. 'Niemand had hier behoefte aan. Ik snap dat Johan Cruijff een geweldige voetballer was, maar eer hem dan door de Arena naar hem te vernoemen, dat heeft tenminste met voetbal te maken.'

Ook sporthistoricus Jurryt van de Vooren heeft zijn twijfels over de nieuwe naam van het plein. Hij stelt: 'Waarom dit plein vernoemen als je al een Arena hebt die naar Johan wordt vernoemd? Of misschien een Ajax-nieuwbouwwijk. Die komt toch wel'. Het hele interview is hierboven te zien.