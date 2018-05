Drietal aangehouden na overval in Westelijk Havengebied

Een bedrijf aan de Bolstoen in Westpoort is vanmiddag overvallen, er is momenteel veel politie en hulpverlening op de been. Er zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden.

Verdere details over de overval zijn onbekend. Een woordvoerder van de politie meldt dat er mogelijk geschoten is. Eén verdachte werd in het pand aangehouden, de twee andere verdachten zijn op de Van Woustraat aangehouden.

Er is ook een medisch traumateam ter plaatse, er wordt iemand behandeld aan onbekende verwondingen, meldt de politie. 'Deze zijn veroorzaakt door een val, niet door eventuele vuurwapengebruik', aldus de politie.



Meer informatie volgt.