Rechtbank zet streep door lawaaidemonstratie tijdens Dodenherdenking

Hoewel de rechtbank het eerder door burgemeester Van Aartsen opgelegde verbod handhaaft, gaat de actiegroep #Geen4MeiVoorMei morgenavond naar de nationale dodenherdenking op de Dam om de ceremonie te verstoren. Dat zegt voorman Rogier Meijerink tegen AT5. "Als slachtoffers van Auschwitz hun moment stilte dan niet kunnen beleven, is dat maar zo."

Omdat burgemeester Van Aartsen de demonstratie verbood door een gebiedsverbod op te leggen, hoopte de actiegroep het recht om op 4 mei om 20.00 uur op de Dam te demonstreren via de rechter af te dwingen. Met het vonnis schaart de rechtbank zich dus achter de burgemeester, en blijft het verbod overeind. De rechter vindt het feit dat de openbare orde in het geding is al genoeg voor een verbod.

Opvallend genoeg veegde de actiegroep bij aanvang van het kort geding de eis direct van tafel: in plaats van stipt om 20.00 uur zouden de activisten kort voor het officiële herdenkingsmoment herrie willen maken. Organisator Rogier Meijerink stelt zelfs voor om op dat moment in de buurt van de Dam het luchtalarm te laten loeien. 'Net voor het herdenkingsmoment stoppen en dan in stilte weglopen', ontvouwde hij op verzoek van de rechter de manier waarop de groep haar boodschap wil uiten.

Oorlogsmisdadigers

Die boodschap heeft alles te maken het Nederlandse oorlogsverleden. Omdat tijdens het nationale herdenkingsmoment ook militairen worden herdacht die in de strijd tegen onafhankelijkheidsstrijders in Nederlands-Indië zijn gesneuveld, meent #Geen4MeiVoorMij dat ook oorlogsmisdadigers worden herdacht. 'Het luchtalarm is een symbool voor oorlog', verklaarde de advocaat van de actiegroep de keuze om de sirene in de binnenstad te laten klinken.

Dat luchtalarm is ondenkbaar, maakte de advocaat van de gemeente duidelijk. 'Het gaat niet over de inhoud van het protest, maar over de vorm. De gemeente staat voor het recht om in stilte te mogen herdenken.' Hoewel de actiegroep vindt dat het lawaaiprotest onder de vrijheid van meningsuiting valt, geldt dat recht niet als er sprake is van een 'dwangmiddel', beargumenteerde hij.

Gevaar voor openbare orde

Bovendien denkt de gemeente dat een lawaaidemonstratie een gevaar kan vormen voor de openbare orde. Die vrees lijkt gegrond: eerder vandaag lieten meerdere groepering waaronder Marron United weten aanwezig te zijn bij de ceremonie, om ervoor te zorgen dat iedereen echt stil is. Eerder gaf FC Maluku, de Molukse afdeling van Ajax' harde kern te kennen hetzelfde van plan te zijn.

De politie had al aangegeven verstoringen niet te tolereren. 'Daar handelen we ook op. We zitten er bovenop om alles te monitoren en hopen op een rustige herdenking', aldus een woordvoerder. De gemeenteadvocaat herhaalde dat: 'Als er strafbare feiten worden gepleegd, zullen we daar tegen optreden.'

De kans dat dat gaat gebeuren, lijkt reëel: op basis van gesprekken met activisten vermoedt de gemeente dat ze naar de Dam gaan. Meijerink erkent dat: ondanks het vonnis, reist #Geen4MeiVoorMij naar de Dam om lawaai te maken, zo bevestigt hij. "Dat wordt verstoppertje spelen."