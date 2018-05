Hevige brand verwoest flatwoning Amstelveen

Een hevige brand heeft vanmidddag een appartement op de zesde etage van een flat aan de Fideliolaan in Amstelveen in de as gelegd. De bewoners waren niet thuis, maar een buurvrouw ademde zoveel rook in dat ze door ambulancepersoneel is nagekeken.

Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk op het balkon ontstaan, maar over de oorzaak tasten de hulpdiensten nog in het duister.

Omdat er veel rook vrij kwam, adviseerde de brandweer omwonenden ramen en deuren te sluiten. Ongeveer een uur na het uitbreken van de brand werd het sein brand meester gegeven.