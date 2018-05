Doodgeschoten Raymildo (19) was net begonnen als vuilnisman

De man die gisteravond in Zuidoost werd doodgeschoten is de 19-jarige Raymildo. Hij werd samen met een 29-jarige Amsterdammer onder vuur genomen in de Krootstraat en overleefde het niet. Er zijn inmiddels twee verdachten van 22 en 23 jaar aangehouden.

De familie zegt volledig verbijsterd te zijn door de dood van Raymildo. Een nichtje vertelt aan AT5 dat hij geliefd was in de buurt, dol op kinderen en druk bezig was met zijn toekomst. Zo was hij vorige week net begonnen met een baan als vuilnisman.

Hier en daar zijn op social media uitingen te vinden van rouwende vrienden. 'Was echt een shock toen ik werd geappt dat je bent heen gegaan', schrijft een jongeman. 'Ik zit nog steeds in een shock kan en wil het niet geloven, met pijn in me hart moet ik het beseffen man R.I.P.'

Een politiewoordvoerder kan weinig zeggen over de aanleiding van de schietpartij. 'Dat houden we nog even voor ons, we hebben gisteravond twee verdachten aangehouden. We willen eerst horen wat zij te zeggen hebben.'

