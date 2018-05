Lotty overleefde als enige van haar familie de oorlog: 'Ik moest op een bankje slapen'

De Joodse Lotty Veffer wordt tijdens een razzia in 1943 opgepakt en via kamp Vught naar Auschwitz gedeporteerd. Ternauwernood overleeft Lotty het kamp en komt ze na de bevrijding in Amsterdam aan. Haar terugkomst is allesbehalve positief: de eerste nacht moet ze op een bankje op de Apollolaan doorbrengen.

De 19-jarige Lotty woont en werkt in Amsterdam als diamantsnijdster wanneer de oorlog uitbreekt. Ondanks een Sperre wordt zij in 1943 alsnog opgepakt en komt ze samen met haar familie in kamp Vught terecht.

Kindertransporten

Haar ouders en zusje worden daar op de beruchte kindertransporten gezet, via kamp Westerbork worden zij rechtstreeks naar de gaskamers in vernietigingskamp Sobibór gestuurd. Lotty wordt een jaar later naar Auschwitz gedeporteerd.



Dodenmars

Wanneer de bevrijding in aantocht is, wordt zij samen met de andere vrouwen uit het kamp op een dodenmars gestuurd. Eind april 1945 worden de vrouwen uitgewisseld tegen Duitse krijgsgevangenen in Zweden.

Terugkomst

Via omzwervingen komt ze na drie maanden eindelijk liftend terug naar haar geliefde stad Amsterdam. Maar eenmaal aangekomen was er helemaal niets meer. Lotty: 'We hadden geen huis meer, alles was weg en wat er nog was daar woonde andere mensen.'

Op 4 mei gaat Lotty naar de Apollolaan om haar verhaal te vertellen.

