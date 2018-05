Speciale herdenking voor Joden uit Indische Buurt: 'Schokkend dat die geschiedenis is vergeten'

Waar tegenwoordig vakken worden gevuld en klantenkaarten worden gescand, werd voor de Tweede Wereldoorlog gebeden en uit de Thora gelezen. Een plakkaat bij de ingang van de supermarkt in de Molukkenstraat herinnert passanten aan de synagoge die er ooit was gevestigd, maar de Joodse geschiedenis van de Indische buurt lijkt grotendeels in de vergetelheid geraakt. Daarom worden de weggevoerde Joodse inwoners uit die buurt morgen voor het eerst in een speciale ceremonie herdacht.

Tot diep in de oorlog woonden er veel Joden in de Molukkenstraat, vertelt initiatiefnemer van de speciale herdenking Rogier Schravendeel. "Toen we erachter kwamen dat hier in de buurt zo'n grote Joodse geschiedenis was - die eigenlijk helemaal vergeten was - vonden wij dat echt heel erg schokkend." 558 Joodse bewoners van de Indische Buurt werden gedeporteerd en keerden nooit meer terug naar hun buurt.

Lees ook: Indische buurt krijgt 558 struikelstenen

Schravendeel vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de geschiedenis van de wijk na de oorlog zo is weggedrukt. 'Hoe kan het dat mensen daar nooit meer over gesproken hebben? En hoe moet dat zijn voor de nabestaanden van die mensen. Zo van: dit is er gebeurd, en zand erover.'

Sara de Vries is een van de nabestaanden. 'Verdriet, maar vooral woede...', verwoordt ze haar emoties als ze voor het huis in de Niasstraat staat waar een groot deel van haar familie ondergedoken zat en vanwaar ze werden meegenomen door de Duitsers. '...dat Joden op een industriële manier vermoord worden, alleen omdat ze Jood zijn. Want de volgende keer staat er een andere gek op waar miljoenen achteraan lopen. En die heeft het gemunt of mensen met grote schoenmaten of mensen met groen haar.'

Tijdens de bijeenkomst - morgen vanaf 15.00 uur in buurthuis de Meevaart in de Balistraat - zullen inwoners en nabestaanden van Joodse slachtoffers uit de Indische buurt persoonlijke verhalen delen. De ceremonie wordt afgesloten met de officiële herdenking onder leiding van rabbijn Lody van de Kamp.