Kampoverlevende Alosery overleden: zou morgen spreken bij herdenking

Holocaust-overlevende Wim Alosery is vannacht in Hamburg overleden. Hij zou vandaag in de Lübecker Bocht in de Oostzee een krans leggen voor de scheepsramp die hij overleefde. Ook morgen, op de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk zou hij aanwezig zijn om zijn verhaal te doen. Alosery is 94 jaar geworden.

Het verhaal van Alosery begint in Duitsland. Hij moet in dienst en komt terecht in de stad Braunschweig. Hij besluit de benen te nemen, samen met een vriend. Maar als hij in Nederland aankomt wordt al snel duidelijk dat hij moet onderduiken.

Vier kampen

Tijdens een razzia in 1944 wordt hij ontdekt en in een concentratiekamp in Amersfoort geplaatst. Daarna wordt hij op transport gezet naar kamp Neuengamme, om vervolgens nog verscheept te worden naar twee andere kampen. Ondanks de barre omstandigheden in de kampen waar Alosery gevangen zit, overleeft hij ze alle drie.

Scheepsramp

In het voorjaar van 1945, als de geallieerden steeds meer grip krijgen op Duitsland, proberen de Nazi's hun kampen te ontruimen en bewijzen te vernietigen. De meeste gevangenen worden op dodenmarsen weggestuurd en Alosery wordt verplicht daarbij te helpen. Hij is daarom één van de laatste gevangenen die in kamp Neuengamme verblijft.

De laatste groep met daarin Alosery wordt op schepen gezet. Hij en tal van overgeblevenen zitten dan op het luxe cruiseschip Cap Carcona. Eenmaal op zee wordt het schip gebombardeerd door de Engelsen en vliegt het in brand. Vermoedelijk ook door de explosieven die door de Duitsers op het schip zijn geplaatst.

Alosery vindt op het water een reddingsvlot en bereikt als een van de weinigen de kant. Hij is een van de vijfhonderd mensen die de scheepsramp overleefd. In totaal zouden er ruim zevenduizend gevangenen op Duitse schepen het water zijn opgestuurd. De meesten van hen hebben het niet overleefd.

Biografie

Vorige maand sprak AT5 Alosery nog vanwege het verschijnen van zijn biografie. Zijn getuigenis morgen wordt nu gedaan door schrijver Frank Krake, die zijn biografie schreef.

Kijk hier naar een AT5 video.