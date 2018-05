Amsterdammers gezocht om foto’s verzetsfotograaf te identificeren

Cas Oorthuys, een van de dapperste fotografen van Nederland legde tijdens de oorlog de bezetting en de bevrijding in Amsterdam vast in aangrijpende foto´s. Maar van veel foto's is het onduidelijk waar en van wie ze zijn gemaakt, of wat zich op de foto's afspeelde. Het Nederlandse Fotomuseum is daarom op zoek naar Amsterdammers die kunnen helpen de foto's te identificeren.

Illegaal fotograferen

Oorthuys maakte als verzetsfotograaf tijdens de oorlog onder andere pasfoto's voor vervalste persoonsbewijzen. In mei 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en overgebracht naar Kamp Amersfoort, waar Oorthuys na drie maanden weer werd vrijgelaten. In september sloot hij zich aan bij een groep Amsterdamse fotografen genaamd 'De Ondergedoken Camera', die de stad illegaal vastlegde tijdens de bezetting.

De vele indringende foto's die Oorthuys heeft gemaakt van de stad staan tegenwoordig, naast zijn andere werk, in een archief in Het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam. Het museum heeft de beelden gedigitaliseerd en online gezet, zodat Amsterdammers die meer weten over de foto's, de ontbrekende informatie hier kunnen aanvullen.

Mocht er bruikbare informatie binnen komen, dan gebruikt het museum dit in een overzichtstentoonstelling van zijn werk die vanaf 15 september in Het Nederlandse Fotomuseum te zien is.