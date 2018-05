Politie zoekt fietser die doorreed na ongeval in Diemen: 'Hij heeft alles gemerkt'

De politie is op zoek naar een fietser die afgelopen maandag in Diemen een ongeluk heeft veroorzaakt, maar zich vervolgens geen moment heeft bekommerd om het lot van de vrouw die daarbij hard onderuit ging.

Het slachoffer reed maandagavond rond 19.00 uur over het fietspad van de Hartveldseweg. Toen ze ter hoogte van de afslag A10/S113 een fietser inhaalde, week die fietser plotseling uit naar links. Door die vreemde en onverwachte manoeuvre kwam de vrouw met haar snorfiets ten val.



'De fietser heeft alles gemerkt', schrijft de politie Diemen Ouder-Amstel op Facebook, 'maar besloot zonder zijn gegevens achter te laten de plek van het ongeval te verlaten'. De vrouw belde direct na het ongeluk het alarmnummer, waarna de politie enige tijd vergeefs naar de verdachte heeft gezocht.

Schaafwonden

Bij het ongeval heeft de vrouw kneuzingen in haar schouder en nek opgelopen. Bovendien heeft ze 'schaafwonden over haar hele lichaam', schrijft de politie. Haar snorfiets is zwaar beschadigd geraakt.

Omdat de fietser nog niet is gevonden, hoopt de politie dat getuigen daarbij kunnen helpen. Wie meer weet over het verkeersongeval, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op 0900-8844.