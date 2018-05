Voorarrest verdachte liquidatie Martin Kok verlengd met 45 dagen

De 25-jarige Zakaria A.uit Utrecht die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van rechtbank Midden-Nederland besloten.

Zakaria A.werd half april gearresteerd in Den Bosch waar hij al vast zat voor een ander misdrijf en ontving de nieuwe aanklacht in zijn cel. Martin Kok werd op 8 december geliquideerd toen hij vertrok uit een seksclub in Laren. Hier werd hij opgewacht door de schutter. Een paar uur voordat Kok werd doodgeschoten, richtte een onbekende man al een vuurwapen op zijn achterhoofd die uiteindelijk niet af ging.

Met zijn website Vlinderscrime.nl, waar Kok verslag op deed van verschillende strafzaken, maakte hij geen vrienden. Zo werd er in 2016 ook al een explosief onder zijn auto geplaatst die hij zelf op tijd heeft kunnen ontdekke. Ook werd zijn auto en huis onder vuur genomen in 2015.

