Knotsgekke achtervolging eindigt met klapper op Stadionweg

Een achtervolging in Zuid is met een flinke klap geëindigd op de kruising van de Stadionweg en de Diepenbrockstraat. Er was uiteindelijk een groot aantal politieauto's voor nodig om een slingerende Peugeot tot stilstand te dwingen.

Meerdere buurtbewoners maakten melding van de achtervolging waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Volgens een getuige reed hij slingerend over de Stadionweg. 'Hij had lekke banden, ik dacht eerst dat er op de auto geschoten werd. Hij reed op zijn velgen en crashte voor mijn neus. En toen knalden er meteen twee politieauto's bovenop.

De twee inzittenden zijn uit de auto gehaald en afgevoerd. De achtervolging werd ingezet op de Churchilllaan omdat de auto als gestolen in de politiesystemen stond. Een stopteken werd genegeerd waarna het gezelschap meerdere keren over de Stadionweg is gereden en ook de A10 nog is aangedaan. Het geheel eindigde met een botsing op een lantaarnpaal.