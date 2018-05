Bloemenkransen op de Dam staan bol van symboliek: 'Deze bloem heeft de vorm van een davidsster'

Bloemist Jan Dippell Ritzinger ziet deze dagen bijzonder weinig daglicht. Dat heeft alles te maken met de Nationale Herdenking op de Dam, waarvoor hij al 27 jaar zes van de negen bloemenkransen levert. Zelf zag hij vlak na de oorlog het levenslicht, maar zijn ouders hebben de periode '40-'45 bewust meegemaakt. 'Daardoor is dit het belangrijkste wat ik doe in mijn leven.'

De kransen die hij maakt staan bol van de symboliek, vertelt hij in zijn garage aan de Laurierstraat. 'Ik zoek even een rijpere', zegt hij terwijl hij een bos salomonszegel doorspit. 'Want dan zie je het het mooist.' Hij doelt op de vorm van de bloeiende bloemetjes van de plant. 'Dan zie je dat het de vorm heeft van een davidsster.'

De bladeren in de kransen zijn evenmin willekeurig gekozen: die komen namelijk uit de Verenigde Staten en Canada, landen die Nederland in 1945 bevrijdden van de bezetter. 'Ik vind dat zij er ook bij horen te zijn, op de één of andere - mijn gekke - manier'.

Alle symboliek in de kransen is nadrukkelijk niet bedoeld voor de buitenwacht. 'In principe vertelt ik dat ook niet. Het is voor m'n eigen kick. Daar komt het op neer.'

Met de klok mee

Hoewel hij de salomonszegel en de bladeren eigenhandig heeft uitgezocht, mag hij niet alles zelf bepalen. Zo moeten bijvoorbeeld de 220 blaadjes met de klok mee worden op de kransen worden gespeld. 'Jaren geleden heb ik de blaadjes een keer omgedraaid verwerkt, en toen kwam er onmiddellijk commentaar binnen bij het Nationaal Comité: het hoorde met de klok mee te lopen.'



De bloemist erkende de fout, maar had een goed excuus. 'Ik werk met m'n rechterhand, maar toen had ik een polsonsteking en moest ik het met m'n linkerhand doen. Men kijkt er heel erg goed naar. Het is verbazingwekkend hoe Nederlanders daar toch mee omgaan.'