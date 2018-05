Echtpaar wakker geschrokken nadat Canta-brand overslaat op woning

Een echtpaar is vanochtend rond 2.00 uur wakker geschrokken door harde knallen uit hun brandende keuken. De oorzaak was hun Canta, die naast hun huis aan het John Motleyhof in Nieuw-West stond geparkeerd. Het vuur dat begon in het invalidenwagentje, was overgeslagen naar de woning.

Niemand raakte gewond: de man en vrouw konden via de achterdeur hun woning verlaten. Het tweetal is nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de al Canta in lichterlaaie en had ook de keuken grote schade opgelopen. De Canta is in elk geval verloren gegaan. Een schade-expert is ter plaatse gekomen om de schade op te meten. Hoe de brand in de Canta kon ontstaan, is niet bekend.