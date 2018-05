Korte tijd geen metro tussen Amstel en Centraal Station door storing

Door een storing van de beveiliging in de metrotunnel tussen Amstel en Centraal Station lag het metroverkeer daar stil.

De storing zit in een systeem waarmee kan worden gezien waar de metro's zich in de tunnel bevinden. Dat is op dit moment niet meer mogelijk en daarom heeft GVB ervoor gekozen om de tunnel uit voorzorg af te sluiten. Passagiers zijn op CS en op het Amstelstation ontruimd. Inmiddels lijkt de storing verholpen en worden metro's 53 en 54 weer opgestart.

Zolang de storing duurt mogen reizigers met een metrokaartje of als ze zijn ingecheckt bij de metro met de NS reizen tussen CS en station Amstel, laat een woordvoerder van GVB weten.