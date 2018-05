Overvaller tankstation overrompelt medewerker die start met ochtenddienst

Een tankstation aan de Pieter Calandlaan is vanochtend om 6.00 uur overvallen toen een medewerker met zijn dienst wilde beginnen. De overvaller, die op een jaar of 16 wordt geschat, overrompelde de medewerker toen die de beveiligde ruimte openmaakte en met zijn werk wilde beginnen.

Eenmaal binnen in die beveiligde ruimte bedreigde de jonge overvaller de medewerker en vervolgens de volledige inhoud van de kas meegenomen. Ook heeft hij sloffen sigaretten buitgemaakt, die hij meenam in plastic tasjes met het Esso-logo. Wapens zijn niet gebruikt of gezien tijdens de overval.

De jongen heeft een slank postuur en getinte huidskleur. Hij was vermomd met een monddoek, had een capuchon op en droeg een spijkerbroek en sneakers. Na de overval is hij te voet gevlucht.

De politie doet met een hondengeleider onderzoek bij het tankstation.

