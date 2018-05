AFCA Maluku: 'Nooit plan geweest voor actie tijdens herdenking op de Dam'

In een verklaring laten leden van AFCA Maluku weten niet van plan te zijn om vanavond tijdens de dodenherdenking op de Dam in actie te komen.

Gisteren meldde De Telegraaf dat leden van AFCA Maluku van plan zouden zijn in actie te komen bij een eventuele lawaaidemonstratie op de Dam. Deze demonstratie werd gisteren door de rechter verboden.



AFCA Maluku stelt nu nooit van plan te zijn geweest in actie te komen en ontkent het Telegraaf-bericht, waarover ook AT5 berichtte. 'Een actie vanuit ons in welke vorm dan ook is totaal niet aan de orde. (...) Wij wensen dat de Nationale Dodenherdenking ordentelijk en zonder problemen verloopt.'

Gisteren verscheen op de websites van De Telegraaf en AT5 dat AFCA Maluku zou ingrijpen bij een eventuele lawaaidemonstratie tijdens de dodenherdenking. Vandaag komt de groep met een statement naar buiten: pic.twitter.com/v7uNna96mN — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 4, 2018