Minister van Infrastructuur steekt stokje voor tolheffing binnenstad

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft een stokje gestoken voor een proef om auto's te belasten die het centrum inrijden. Verkeerswethouder en partijgenoot Pieter Litjens opperde het plan, maar Van Nieuwenhuizen weigert de wet aan te passen om tolheffing mogelijk te maken.

Tolheffing is een beproefd recept, dat bijvoorbeeld in Londen en Oslo succesvol is ingevoerd om het aantal verkeersinfarcten terug te dringen. Het Amsterdamse demissionaire College zag een proef wel zitten, maar in Den Haag klonk golf van verontwaardiging, vooral binnen de eigen gelederen van de liberalen.

'Wij zullen beslist niet meewerken', reageerde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra in het AD. 'Wij vinden dat iedere stad goed bereikbaar moet zijn met zoveel mogelijk manieren van transport.'

SP: maatregel raakt lagere inkomens

Ook de oppositie reageerde kritisch op het plan van de VVD-er. Zo stelde de SP dat de maatregel vooral mensen met een lager inkomen zou raken en was het CDA bang voor grote verschillen tussen de grote steden.

GroenLinks, normaal gesproken uitgesproken voorstander van plannen die auto's in de stad verminderen, weigerde gisteren op landelijk niveau commentaar te geven.